Александр Ведерников принял участие в работе МАСС на Петербургском экономическом форуме.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников принял участие в заседании общего собрания членов Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение». Заседание состоялось в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

- Развитие экспортно-ориентированных коридоров положительно отразится на экономике региона. По представленному проекту планируется участие Иркутской области в 24 инвестиционных проектах, - рассказал Александр Ведерников.

На заседании обсуждался комплексный инвестиционный проект МАСС «Развитие сибирских экспортно-ориентированных трансграничных коридоров». Общий инвестпортфель проектов регионов, входящих в «Сибирское соглашение», включает 232 проекта общей стоимостью 5,57 трлн рублей. Планируется создать свыше 224 тысяч новых рабочих мест.

Также обсуждалась подготовка к проведению II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» и участие регионов в Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке.