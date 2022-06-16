Синоптики порадовали прогнозом погоды в Иркутске 17 июня Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Иркутске на пятницу, 17 июня. Днем на город опустится 31-градусная жара и подует ветер до 6-11 м/с. Ночью ожидается +12...+14. Вечером пойдет небольшой дождь. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского УГМС.

- В Приангарье 17 июня ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в Усть-Илимском, днем в Черемховском и в течение суток в Нижнеудинском районах дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, утром местами туман, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем в западных, центральных и южных районах на северо-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, - рассказали метеорологи.

По области днем воздух прогреется до +26...+31 градуса. Ночью до +11...+16. При прояснении похолодает до +6 градусов.

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