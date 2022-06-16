Посетителей ТЦ «Яркомолл» эвакуировали из-за задымления в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Посетителей ТЦ «Яркомолл» эвакуировали вечером 16 июня. Сообщение о пожаре в одном из павильонов поступило в пожарно-спасательную службу города в 20:28. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Подразделения Иркутского гарнизона были направлены к месту по повышенному рангу. На момент прибытия пожарных подразделений эвакуация из торгового центра не производилась, системы противопожарной защиты не работали, - рассказали в ведомстве.

На месте сотрудники МЧС установили, что в одном из павильонов на 3-м этаже произошло замыкание светильника. Из-за этого и пошел дым. Пожара, к счастью, удалось избежать. Никто не пострадал.

По факту случившегося государственные инспекторы по пожарному надзору проведут проверку и дадут правовую оценку действий персонала торгового центра.

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