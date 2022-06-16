Прокуратура проведет проверку из-за задымления в ТЦ "Яркомолл" Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Октябрьского района организовала проверку из-за задымления в торговом центре Иркутска. Сообщение о случившемся поступило в пожарно-спасательную службу вечером 16 июня. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. Когда сотрудники МЧС приехали по адресу, сигнализация в здании не работала, а эвакуация посетителей не проводилась.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, - рассказали в ведомстве.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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