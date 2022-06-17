Сотрудники нацпарка изъяли у туриста на острове Ольхон охотничье ружье. Фото: архив "КП" Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Показались подозрительными и не зря. Сотрудники нацпарка на пропускном пункте Буругер на острове Ольхон остановили внедорожник и микроавтобус, в салоне которого находились охотничьи собаки. Путешественники не оформили разрешение на посещение особо охраняемой территории. Решено было провести досмотр транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- На вопрос инспекторов, есть ли в машине оружие, водитель ответил отрицательно, - говорят специалисты. – И он утверждал так все время проведения досмотра.

И, как оказалось, вводил инспекторов в заблуждение, так как они все же нашли в салоне зачехленное нарезное оружие.

- Так как находиться с ружьем на особо охраняемой природной территории нельзя, мы изъяли его и передали в отдел полиции, - рассказал государственный инспектор в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Владислав Шалашов. - Получит ли законный владелец свое имущество обратно, будет решать мировой суд: среди вариантов наказания предусмотрены как штраф, так и конфискация.

Тем не менее, уже известно, что «турист» заплатит штраф в размере до четырех тысяч рублей, так как в отношении него несколько протоколов, в том числе за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

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