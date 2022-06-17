11 лесных пожаров действуют в Иркутской области на утро 17 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 17 июня в лесах Иркутской области действуют 11 пожаров. За минувшие сутки удалось потушить восемь очагов на площади 255,5 га: шесть в Усть-Илимском районе, по одному - в Братском и Чунском районах. Локализованными остаются 10 возгораний на общей площади 656,4 га: по три - в Усть-Удинском и Катангском районах, по одному - в Киренском, Нижнеилимском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- В тушении лесных пожаров было задействовано 550 человек: 309 пожарных-десантников, 120 сотрудников лесопожарных формирований, 121 работник арендаторов лесных участков, а также 99 единиц наземной техники, - рассказали в правительстве региона.

Напомним, в Иркутской области действует особый противопожарный режим. Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайна загадочно исчезнувшего школьника из Иркутской области остается нераскрытой больше 14 лет: экстрасенсы считают его ни живым, ни мертвым. На пепелище не нашли ни тела, ни вещей 16-летнего подростка. (подробности)

Женщина зарезала знакомого и пыталась покончить с собой в Усолье-Сибирском. Подозреваемая находится в больнице под охраной. (подробности)

Военнослужащего из Усть-Илимска Даниила Трофимова посмертно наградили орденом Мужества. Мужчина погиб во время спецоперации на Украине. (подробности)