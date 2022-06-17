Женщину с нарушениями речи разыскивают в Иркутске вблизи церквей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске разыскивают без вести пропавшую 33-летнюю Екатерину Муратову. Накануне, около полуночи 16 июня, в полицию позвонила жительница Усть-Илимска. Она рассказала. что ее дочь, находящаяся в областном центре, около 9 часов утра ушла в неизвестном направлении и не вернулась. Из-за особенностей здоровья Екатерина не может говорить, также она плохо ориентируется в городе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По одной из версий, женщина может находиться вблизи церквей, - отмечают в ведомстве.

Если вам что-либо известно о местонахождении Екатерины Муратовой, просьба сообщить об этом по телефону дежурной части отдела полиции №2 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

На вид разыскиваемой около 40 лет, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые до плеч, глаза карие, кожа смуглая.

Была одета: черная куртка с желтыми рукавами и воротником, рубашка пепельного цвета с цветами, светлые джинсы, черные сандалии.

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