Спортивные дворовые эстафеты начнутся в предместье Рабочее в июле

Спортивные дворовые эстафеты начнутся с июля в предместье Рабочее в округе №22 депутата Алексея Распутина.

Дворовые эстафеты стартуют 4 июля в округе депутата Думы Иркутска Алексея Распутина. Спортивные праздники будут проходить при поддержке администрации города.

– До пандемии в предместье Рабочее для ребятишек проводились турниры по мини-футболу. Также все желающие могли поучаствовать в массовых зарядках на свежем воздухе и в дворовых спортивных эстафетах. В 2022 году спортивный сезон в Рабочем вновь открыт, - рассказал Алексей Распутин.

Депутат напомнил, что в Рабочем увеличивается количество мест для занятий спортом. В этом году появится площадка с тренажерами в микрорайоне Славный и мини скейт-парк на улице Братской. Оба проекта победили в рейтинговом голосовании в проекте «Народные инициативы».

В День защиты детей в предместье Рабочее прошел спортивный дворовой тимбилдинг. А 10 июня «Единая Россия» запустила партийный проект «Спортивное лето» - дети участвуют в спортивных играх, соревнованиях, занимаются физкультурой.

- Физическая активность – одно из главных условий для укрепления здоровья, - добавил депутат.