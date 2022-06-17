Под Иркутском 10-летний мальчик устроил пожар, пытаясь затопить баню Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар произошел в поселке Западный Иркутского района. Звонок в экстренные службы по телефону "101" поступил 16 июня в 13:44. На участке загорелась баня. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Ожоги получил 10-летний мальчик. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Выяснилось, что пожар возник из-за того, что мальчик пытался растопить печь в бане с помощью легковоспламеняющейся жидкости, в результате чего получил ожоги и был госпитализирован, - рассказали в ведомстве.

Ребенка с травмами госпитализировали.

За сутки 16 июня в Иркутской области произошло 17 пожаров. В ночь на 17 июня в поселке Большая Черемшанка Усольского района при пожаре в частном доме погибла женщина.

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