Иркутская область и Корпорация «Туризм.РФ» подписали новое соглашение по развитию туризма

Иркутская область и Корпорация «Туризм.РФ» подписали дополнительное соглашение по развитию туризма.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве. Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Это соглашение дополняет документ, который был подписан в июле 2021 года. В нем шла речь о создании и развитии туристских территорий, обеспечении социально-экономического развития региона и России. В новом документе уже сформирован перечень земельных участков в Слюдянском, Ольхонском и Иркутском районах, на территории которых «Туризм.РФ» разрабатывает мастер-планы.

– На Ольхоне, в «Тальцах» и Байкальске уже отобран 21 земельный участок, - пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Еще 34 определены в качестве потенциальных для мастер-планирования.

– По поручению Президента РФ необходимо ускорить создание туристической инфраструктуры, - отметил Дмитрий Чернышенко. - Это сложная и ответственная работа, но необходимо, чтобы у наших граждан были прекрасные условия для отдыха в нашей стране.

Планируется, что в 2023 и 2024 годах на создание инженерной и транспортной инфраструктуры в Иркутскую область из федерального бюджета поступит более 830 млн рублей.