88 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 17 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

88 случаев заражения коронавирусом выявили в Приангарье 17 июня. Всего с начала пандемии зарегистрировано 295 181 подтвержденных случая заболевания. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Лечение в больницах проходят 274 пациента с диагнозом COVID-19, что на 1 больше по сравнению с предыдущим днем, - рассказали в оперштабе. - За сутки с болезнью справились 95 человек, с начала пандемии – 290 995.

К сожалению, были зафиксированы и смертельные случаи. Так, за последние 24 часа коронавирус забрал жизнь одного жителя Иркутской области. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 696 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайна загадочно исчезнувшего школьника из Иркутской области остается нераскрытой больше 14 лет: экстрасенсы считают его ни живым, ни мертвым. На пепелище не нашли ни тела, ни вещей 16-летнего подростка. (подробности)

Женщина зарезала знакомого и пыталась покончить с собой в Усолье-Сибирском. Подозреваемая находится в больнице под охраной. (подробности)

Военнослужащего из Усть-Илимска Даниила Трофимова посмертно наградили орденом Мужества. Мужчина погиб во время спецоперации на Украине. (подробности)