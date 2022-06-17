Переадресация спама на телефоне обошлась доверчивой женщине из Братска в 100 тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Сразу три жительницы Приангарья стали жертвами мошенником. При этом аферисты прибегли различным изощренным схемам обмана. Так, одной из пострадавших сибирячек позвонил "оператор сотовой связи", предложив подключить к номеру переадресацию спама. Услуга была названа бесплатной, однако вечером со счетов 48-летней братчанки пропало 100 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Установлено, что в одном случае обман происходил от имени сотрудника банка. Злоумышленник, называя себя представителем службы безопасности, сообщил, что на имя клиентки кто-то хочет оформить кредит. Разговор свелся к выдуманной необходимости «защитить» средства, для чего их потребовалось перевести на «безопасный» указанный собеседником счет, - рассказали в ведомстве. - Так, выполнив все условия звонившего, 35-летняя жительница Вихоревки лишилась 51 тысячи рублей, которые находились на ее зарплатной и кредитной картах.

Еще одну жительницу Братска также обманул лжеоператор сотовой связи. Мужчина пояснил, что срок службы ее номера заканчивается и требует продления. 61-летняя женщина разговаривать с незнакомцем не хотела, тогда жертве перезвонил якобы руководитель компании и убедила в необходимости подтверждения операции. Для этого потребовалось ввести определенный набор цифр и знаков. После проведения процедуры со счета братчанки списались 350 тысяч рублей.

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