Иркутяне смогут увидеть коллекцию Русского музея.

Выставка «Бубновый валет» пройдет 19 августа по 23 октября в Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачева. На ней иркутяне увидят более 40 произведений из собрания Русского музея. Возможность уникальная, Государственный Русский музей – крупнейший в мире музей русского искусства.

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Государственного Русского музея Владимир Гусев на Петербургском международном экономическом форуме.

Сотрудничество будет вестись по нескольким направлением. Это организация выставок Русского музея, содействие развитию профессиональных связей – реставраторов, искусствоведов, научных сотрудников. Кроме того, планируется организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, стажировок, совместных научных исследований, научно-просветительских, образовательных и культурных программ и т.д.

Как раз выставка «Бубновый валет» - это первый проект, который будет воплощен в рамках подписанного соглашения. Горожанам представят работы Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Роберта Фалька, Натальи Гончаровой, Давида Бурлюка, Владимира Татлина и других художников.

– В юбилейный год для Иркутской области эта выставка станет большим подарком. Уверен, уникальные полотна представителей русского авангарда вызовут большой интерес у общественности, - сказал Игорь Кобзев.

Далее планируется открыть Ресурсный центр творческого развития детей и подростков с различными физическими и социальными возможностями. Он будет создан на базе Иркутского областного художественного музея.