Курсанты проходят практику на речном флоте Segezha Group

На ООО «Верхеленское речное пароходство» Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») прибыли на практику 72 курсанта Усть-Кутского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» и 21 студент из других профильных учебных заведений. Все практиканты приступили к работе в штатных должностях речной флотилии.

В настоящее время под руководством опытных речников стажеры проходят теоретические и практические занятия по устройству судна. Под контролем руководителя они выполняют работы на различных объектах судов: участвуют в обслуживании устройств и механизмов, помогают членам экипажа с ремонтом.

«Практика является отличной школой для курсантов, связывающих свою жизнь с работой на реке или в море. Находясь непосредственно на судне, юнга получает уникальную возможность почувствовать романтику большой воды, проверить свои силы и выносливость в сложных условиях, убедиться в правильности выбора профессии. В нашем пароходстве практиканты изучат устройство судна, освоят порядок несения вахты, «поработают руками» на палубе. Хочу поздравить всех речников и моряков, судоремонтников и портовых рабочих, всех курсантов и преподавателей искусства судоходства с наступающим профессиональным праздником – Днем работника морского и речного флота России», - говорит генеральный директор ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» Алексей Шерстянников.

Ежегодно ООО «ВЛРП» принимает практикантов Велико-Устюгского филиала ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова», Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», Амурского филиала Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского и ФГБОУ высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта».

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Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте