ООО «ТимберТранс» и Сибирское таможенное управление провели рабочую встречу

Крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в Иркутской области ООО «ТимберТранс» посетила делегация Сибирского таможенного управления во главе с руководителем ведомства генерал-лейтенантом таможенной службы Александром Ястребовым. Представители Усть-Кутского отделения Службы, Управления по Иркутской области и центрального аппарата СТУ ознакомились с производством и обсудили вопросы экспорта лесопродукции.

Производственная программа ООО «Тимбертранс» рассчитана на годовую переработку круглого леса в объеме 1 млн м3 в год. Круглый лес на предприятие поступает в период навигации баржами по реке Лена, зимой – специализированным транспортом. Объем производства — 500 тыс. м3 готовой продукции в год. Производительность пеллетного производства - 60 тыс. т древесных гранул в год. Конечная продукция широко представлена в Китае, Японии, Индии, Республике Корея, БВСА, СНГ и в России.

«ТимберТранс сотрудничает с таможенной службой Иркутской области по вопросам внешнеторговой деятельности и таможенного оформления экспортных грузов. Продукция компании штатно проходит все таможенные процедуры. В ходе встречи мы обсудили организационные вопросы экспорта нашей продукции на новые перспективные рынки. Постоянный диалог участников внешнеэкономической деятельности и таможенного управления содействует повышению экономической устойчивости бизнеса», - прокомментировал генеральный директор ООО «ТимберТранс» Александр Жевлаков.

«За 30 лет работы Сибирское таможенное управление выстроило эффективное взаимодействие со всеми участниками внешнеэкономической деятельности региона. Сегодня прямая связь с бизнесом и деловыми кругами важна как никогда», - отметил начальник СТУ Александр Ястребов.

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Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте