Иркутский хирург Юрий Козлов стал лауреатом премии за большой вклад в развитие медицинской науки. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

16 июня в Новосибирске состоялось награждение на XI Мешалкинских чтениях. На нем главврач Иркутской детской областной клинической больницы, член-корреспондент РАН Юрий Козлов стал лауреатом Премии им. Елены Литасовой за большой вклад в становление и развитие кардиохирургии и кардиологии. Кроме того, в мероприятии участвовали специалисты из 13 стран мира. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В рамках научной программы состоялись лекции от ведущих российских и зарубежных ученых, десятки секционных заседаний, саммиты по трансплантологии, гибридной и сосудистой хирургии, интервенционной кардиологии, и другим дисциплинам, - рассказали в правительстве.

Юрий Козлов встал за трибуну и выступил с лекцией о минимальной инвазивной хирургии новорожденных и младенцев, мультицентровых исследованиях по лечению тяжелых врожденных патологий, итогах и перспективах бескровной хирургии.

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