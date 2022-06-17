Лучших медработников наградили в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед профессиональным праздником врачам региона присвоили почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Иркутской области». Это врач-нейрохирург Иркутской городской клинической больницы № 3 Валерий Анпилогов, врач-педиатр детской поликлиники № 4 Ангарска Лариса Беляева, врач-колопроктолог Иркутской областной клинической больницы Анна Желтовская, врач-педиатр Братской городской больницы № 2 Ольге Пятаковой и врач-анестезиолог-реаниматолог Иркутского городского перинатального центра Игорь Кузаков. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Также лучшим медицинским работникам региона вручили почетные грамоты и благодарности губернатора Иркутской области за многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу, - отметили в правительстве.

Наградили 163 медработника, среди них главврачи, стоматологи, реаниматологи, педиатры, терапевты, фельдшеры, фармацевты, лаборанты, медицинские сестры, санитарки, повара и водители.

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