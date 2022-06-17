Концерт ансамбля песни и пляски «Красная звезда» пройдет в Иркутске 18 июня. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске 18 июня пройдет концерт московского ансамбля песни и пляски «Красная звезда» ракетных войск стратегического назначения. Планируется организовать большую программу - для иркутян прозвучат произведения военных лет до современной эстрады. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Первое мероприятие прошло 17 июня в детском культурном центре «Дружба», - отметили в мэрии. - 18 июня в 16.00 желающие могут познакомиться с творчеством артистов в актовом зале комитета по управлению Правобережным округом Иркутска.

В этом году ансамблю исполнилось 45 лет. В его составе - военнослужащие и граждане России. В репертуаре коллектива помимо военных песен и современной эстрады, есть еще народные и классические произведения.

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