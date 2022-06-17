Пункт сбора помощи военным ДНР И ЛНР работает в Иркутске Фото: Александр КОЦ

В Иркутске продолжается сбор помощи военным ДНР и ЛНР. Работа центра проходит в рамках Общероссийского Народного фронта «Все для победы». Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Горожане могут принести: бронежилеты, каски, рации цифровые с дальностью 5-10 километров, квадрокоптеры с камерами и дальностью полета от 3 километра и карты памяти к ним, тактические аптечки, аккумуляторы для электронных устройств и зарядные устройства к ним, планшеты и ноутбуки, тепловизоры, бинокли, прицелы, приборы ночного видения, - отметили в администрации.

Также можно узнать, в чем нуждаются военнослужащие сейчас на официальном сайте pobeda.onf.ru. Кроме того, на портале есть данные о перечислении денег.

Напомним, в Иркутске центр сбора расположен в региональном исполкоме Народного фронта по адресу улица Киевская, 4.

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