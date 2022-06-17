1591 человек пострадал от укусов клещей в Иркутской области за неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области с начала сезона на 17 июня выявлено 8 251 пострадавший от укусов клещей. Среди них 1874 ребенка. За такой же период в прошлом году было 7 503 случая. А 1591 укушенных выявлено в Приангарье за неделю. Присасывания зафиксированы на большинстве территории региона. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- С начала сезона диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 24 пострадавших от укусов клещей, клещевой боррелиоз у 33, клещевой риккетсиоз у 18, - рассказали в ведомстве. - Исследовано 4978 клещей, из них 1351 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 64 - вирусным клещевым энцефалитом, 398 – другими клещевыми инфекциями.

Нужно помнить, что ставить вакцину можно в течение всего года, но закончить прививаться надо за две недели до выхода в лес.

Специалисты напоминают о мерах профилактики вирусных клещевых инфекций. Необходимо носить защитную одежду, осматривать себя и животных. В лесу следует держаться тропинки, избегать зарослей травы, валежника и не сидеть на траве без подстилки. При укусе, нужно сразу обратиться к врачу.