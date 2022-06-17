Завершены поиски женщины с дефектами речи в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске завершись поиски без вести пропавшей 33-летней Екатерины Муратовой. Накануне ее мать, жительница Усть-Илимска, обратилась в полицию с заявлением о том, что ее дочь ушла в областном центре в неизвестном направлении и не вернулась. Из-за особенностей здоровья Екатерина не может говорить, также она плохо ориентируется в городе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Благодаря неравнодушию интернет-пользователей и жителей Иркутска, многочисленным публикациям и репостам откликнувшихся людей, ей помогли прохожие на улице, - рассказали в ведомстве. - Они позвонили в полицию и сообщили о том, где встретили женщину.

Благодаря ориентировкам сотрудникам патрульно-постовой службы удалось обнаружить пропавшую целой и невредимой.

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