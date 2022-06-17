Стало известно, где не будет горячей воды в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске по улице Лермонтова в некоторых домах с 04.00 18 июня по 03.30 19 июня не будет горячей воды. Это связано с устранением дефектов тепловой сети после проведения гидравлических испытаний. В будущем это поможет избежать аварии. Об этом сообщают в пресс-службе "Иркутской энергосбытовой компании".

- Для этого специалистами участка тепловых сетей собрана тупиковая схема горячего водоснабжения по подающему трубопроводу, отсутствие горячей воды может быть в домах с закрытой системой теплоснабжения, - отметили в компании.

Итак, горячую воду отключат по адресам: Лермонтова 249, 251, 253, 275 б/с (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,19) и 277 б/с (1, 2,3,4,5,6,7,8). Полную карту ограничений можно посмотреть на сайте Иркутскэнергосбыта.

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