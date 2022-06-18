Рано утром 18 июня в Иркутске произошло очередное землетрясение

Рано утром в Иркутске произошло очередное землетрясение. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"В 06:22 (иркутского времени ) произошло сейсмособытие, эпицентр в Иркутской области, акватория озера Байкал, 47 км от населенного пункта Большое Голоустное. Интенсивность в эпицентре 5,2 балла. Ощущалось в городе Иркутск 2-3 балла, разрушений нет" . С такого сообщения ГУ МЧС по региону начинается в городе 18 июня.

Что такое 2-3 балла? Любой иркутянин, проживший в городе хотя бы несколько лет, ответит - это когда звякнула посуда, немного "походила по кругу" люстра. А поскольку дело было субботним утром, то в этот момент проснулся весь город. Но о том, что в Иркутске произошло землетрясение, догадался не каждый, только жители верхних этажей, где толчки чувствуются сильнее. Но буквально через 5 минут все снова спали - "ничего существенного". Привыкнуть к этому невозможно. Но привыкают.

Напомним, в районе южного Байкала идет серия землетрясений. Больше всего почувствовали горожане толчки вечером 8 июня 2022 года, когда Иркутск почувствовал 5-6 баллов. Тогда эпицентр сейсмологи обозначили так - 17 км. от Большого Голоустного.