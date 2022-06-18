Суд в Иркутской области приговорил особо опасного рецидивиста к 17, 5 годам заключения. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Боханском районе особо опасного рецидивиста, промышлявшего грабежами и разбоями, суд приговорил к тюремному заключению. Ближайшие 17, 5 лет 31-летний местный житель проведет в колонии особого режима. Сам мужчина при этом вину так и не признал.

- Суд установил, в августе 2021 г. ранее неоднократно судимый мужчина проник в жилой дом, откуда похитил продукты и другое имущество на общую сумму свыше 9 тыс рублей, - перечисляют в прокуратуре региона. - Через месяц он дважды проник в дом пожилой супружеской пары, где с использованием складного ножа напал на них.

Здесь добычей преступника стали деньги, дешевый мобильник, ружье с одним патроном. Общая сумма похищенного - около 8 тысяч рублей.

- Угрожая ножом, он ранил хозяина дома, - уточняют обстоятельства этого нападения в СУ СК по Иркутской области. - Далее злоумышленник завладел ружьем. Угрожая расправой, он изнасиловал пожилую женщину, забрал сотовый телефон и скрылся с места преступления.

Однако уйти далеко не удалось. Его задержали полицейские и по ходатайству следователя СК рецидивиста отправили под стражу до суда.

В суде вина была доказана и он отправился на 17, 5 лет в колонию особого режима. Вдобавок к этому ему предстоит и 2 года ограничения свободы.