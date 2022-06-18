На Большой Байкальской тропе за Листвянкой замечен медведь. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Медведь на Большой Байкальской тропе стал причиной беспокойства среди посетителей Прибайкальского национального парка. Косолапый объявился на одном из самых популярных и массово посещаемых участков, на отрезке между поселками Листвянка и Большие Коты. Об этом сообщает пресс-служба парка.

- Все встречи с медведем произошли в районе пади Смородиновая, - отмечают специалисты. - Косолапый при появлении людей ретировался, но таким поведением гостей особо охраняемой природной территории не успокоил.

Ничего удивительного, по большому счету, в появлении хозяина тайги нет. Мишек в лесу много. Главное правило для людей, чтобы не столкнуться с ним вплотную ( а подобное ничего хорошего человеку не сулит) вести себя правильно. Очень важно из благих побуждений не оставлять еду "несчастным зверятам". Они прокормятся сами, так как отлично умеют это делать. А вот такие "прикормочные" пункты - это приманка для хищников. Очень важно помнить о тои, что нельзя ходить по тропе в одиночку, а надо - группой. Медведь в состоянии оценить размеры угрозы, причем в буквальном смысле, и от шумных людей сбежит. Нельзя задерживаться в лесу допоздна, это опасно. Ну и , само собой, ни в коем случае не пытайтесь сфотографировать косолапого вблизи - нападет.