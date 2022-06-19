Приемная кампания на программы «Профессионалитет» начнется в Иркутской области 20 июня. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области 20 июня стартует приемная кампания по образовательным программам федерального проекта «Профессионалитет». 42 региона – участники этого проекта - будут набирать абитуриентов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- В Приангарье будущих студентов набирают в базовой организации проекта – Тулунском аграрном техникуме, а также в образовательных учреждениях – участниках образовательно-производственного кластера «Сельское хозяйство»: Заларинском агропромышленном техникуме, Усольском аграрно-промышленном техникуме, Иркутском аграрном техникуме, - рассказали в правительстве.

В 2022 году будут принимать на такие специальности: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования, электротехнические системы в АПК, экономика и бухгалтерский учет - в отрасли сельского хозяйства, агрономия. Кроме того, выпустят новых мастеров сельхозпроизводства и растениеводства.

Всего в Приангарье примут около 400 абитуриентов на бюджетной основе. Пойти учиться можно после девятого класса. Вступительных испытаний нет, только конкурс аттестатов, с учетом профильных дисциплин по каждой образовательной программе. В приоритете будут абитуриенты с высоким средним баллом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка из Свирска поблагодарила полицейских за найденный телефон.(подробности)

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже вещей из гаража в Иркутске.(подробности)