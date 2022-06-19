Чартерные рейсы появятся между Камчаткой и Байкалом Фото: Иван ВИСЛОВ

Главы Иркутской области и Камчатского края подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Было решено укрепить сотрудничество в социально-экономической, научно-технической, культурной сферах. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Камчатского края.

- Я очень рад закрепить договоренности по наращиваю межрегионального сотрудничества, - заметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. - Символами экологического благополучия, развития туризма для всей страны являются Иркутская область, озеро Байкал и, конечно, Камчатка и ее вулканы. Поэтому мы договорились о тесном сотрудничестве по развитию и запуску совместных туристических продуктов. Мы активно смотрим новые точки по чартерным перелетам.

Кроме того, были подписаны соглашения по торгово-экономическому направлению, в культурной сфере, здравоохранению, образованию, спорту и других.

Как отметил Владимир Солодов, в августе 2022 года на камчатский молодежный экологический форум пригласят экологических активистов из Иркутской области. Таким образом, будут обсуждены и проработаны вопросы сотрудничества в этой сфере.

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