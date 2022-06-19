Режим ЧС в Усть-Кутском районе, возможно, будет снят Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лесопожарная обстановка в Усть-Кутском районе стабилизировалась. Прогнозируется благоприятная обстановка. Поэтому сейчас идет обсуждение о снятии режима чрезвычайной ситуации в этом районе. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Но авиационное патрулирование в районах будет продолжено на случай необходимости оперативной ликвидации возгораний, - отметил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по СФО Константин Николайченко.

По словам министра лесного комплекса Приангарья Владимира Читоркина, перебрасывание сил подразделения авиабазы и лесхоза на север региона оказалось очень эффективным. Все начинающиеся пожары сразу же тушатся.

20 июня в Ербагочене выйдет на постоянное дежурство вертолет Ми-8 с увеличенным топливным баком для большего охвата территории. Прорабатывается вопрос с основанием постоянной базы вертолета МИ-8 в Бодайбинском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чартерные рейсы появятся между Камчаткой и Байкалом.(подробности)

Четыре лесных пожара действуют в Иркутской области на утро 19 июня.(подробности)