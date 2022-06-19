Зрителей эвакуировали с концерта «Любэ» в Улан-Удэ из-за информации о минировании. Фото: пресс-служба группы "Любэ"

В Улан-Удэ во время концерта группы "Любэ" поступило сообщение о минировании зрительного зала. Через 39 минут после начала всех людей вывели на улицу. Все произошло около половины десятого вечера. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск» подтвердили в пресс-службе Росгвардии по Республике Бурятия.

- Специалисты взрывотехники ОМОН осмотрели физкультурно-спортивный комплекс, опасных устройств и предметов не было найдено, - рассказали в ведомстве.

После того, как сотрудники ОМОН проверили и убедились в безопасности помещения, зрители вернулись на свои места. Концерт продолжился.

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