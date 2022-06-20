Чего ждать от погоды в Иркутске 20 июня рассказали синоптики Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Погода в Иркутске 20 июня решила показать все свои капризы в один день. Сегодня иркутян ждут гроза, небольшой дождь и летняя жара. Столбики уличных термометров покажут до +25…+27 градусов. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- 20 июня в Иркутске переменная облачность, дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, - добавляют метеорологи.

Атмосферное давление в столице Приангарья, по данным Яндекса, в норме – составляет 718 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 20 июня также подарит сибирякам в большинстве территорий кратковременные дожди. Ливни, возможно, прольются в Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, северо-восточных районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья.

В Приангарье в понедельник также тепло – до +22…+27, но при облачности будет прохладно – до +15…+20 градусов.

Пожароопасность в лесах региона по-прежнему остается высокой и чрезвычайной.

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