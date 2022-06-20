Фото: Александр Медведев.
• Как сохранить здоровье глаз?
• Как часто нужно проходить полную диагностику зрения? Что она в себя включает?
• Что такое вторичная катаракта? Почему она появляется?
• Как лечить вторичную катаракту? Как подготовиться к лечению?
Об этом и не только слушайте в программе «Тема дня» с участием врача-офтальмолога, лазерного хирурга «Центра зрения Микрохирургия» Алексея Криволапова и директора по маркетингу «Центра зрения Микрохирургия» Марины Гороховой.
До конца июня в «Центре зрения Микрохирургия» действуют акции:
Акции на диагностику
Полная диагностика зрения детям до 18 лет — 1700 р.*
Полная диагностика зрения пациентам старше 60 лет — 1500 р.*
Полная диагностика зрения по промокоду «Комсомольская правда» — 2 340 р.*
Акции на хирургию
Скидка 15%* на импортный хрусталик при хирургии катаракты
Скидка 10%* на лазерную коррекцию зрения методом ReLEx SMILE
Все необходимые анализы бесплатно
Трансфер бесплатно*
Месяц наблюдения в клинике бесплатно
Акция действует до 30.06.2022. Подробности уточняйте по телефону. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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