Фото: Александр Медведев.

• Как сохранить здоровье глаз?

• Как часто нужно проходить полную диагностику зрения? Что она в себя включает?

• Что такое вторичная катаракта? Почему она появляется?

• Как лечить вторичную катаракту? Как подготовиться к лечению?

Об этом и не только слушайте в программе «Тема дня» с участием врача-офтальмолога, лазерного хирурга «Центра зрения Микрохирургия» Алексея Криволапова и директора по маркетингу «Центра зрения Микрохирургия» Марины Гороховой.

До конца июня в «Центре зрения Микрохирургия» действуют акции:

Акции на диагностику

Полная диагностика зрения детям до 18 лет — 1700 р.*

Полная диагностика зрения пациентам старше 60 лет — 1500 р.*

Полная диагностика зрения по промокоду «Комсомольская правда» — 2 340 р.*

Акции на хирургию

Скидка 15%* на импортный хрусталик при хирургии катаракты

Скидка 10%* на лазерную коррекцию зрения методом ReLEx SMILE

Все необходимые анализы бесплатно

Трансфер бесплатно*

Месяц наблюдения в клинике бесплатно

Акция действует до 30.06.2022. Подробности уточняйте по телефону. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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