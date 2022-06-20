Почти миллион рублей растраченных бюджетных средств вернет глава поселка в Братском районе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Иркутский областной суд отклонил апелляцию главы одного из поселков в Братском районе. Женщину обвиняют в растрате бюджетных денег при покупке квартиры для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. В 2017 году ответчица заключила муниципальный контракт и вскоре семья получила новые квадратные метры. Однако во время проверки в сфере закупок районная прокуратура нашла нарушения.

- Главой муниципального образования выбран неверный метод определения цены контракта, в результате чего муниципальный контракт заключен по завышенной цене, что повлекло неэффективное расходование бюджетных (публичных) денежных средств в сумме свыше 920 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с главы поселка ущерба, причиненного бюджетам региона и муниципального образования. Требования были удовлетворены, однако ответчица с решением не согласилась и обжаловала его. Иркутский областной суд поддержал позицию прокуратуры, оставив приговор суда без изменения.

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