Мужчина сорвался с Глазковского моста в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске произошел несчастный случай. Мужчина сорвался с Глазковского моста в Иркутске. Инцидент произошел еще 14 июня около 10 часов утра.

По неподтвержденным источникам, мужчина был 2002 года рождения. По предварительной информации, он погиб.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства несчастного случая, а также причины произошедшего.

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