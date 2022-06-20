Установлена ежемесячная социальная выплата для всех пациентов, которые проходят гемодиализ в Иркутской области

В Иркутской области с 1 июля вырастет ежемесячная выплата для граждан, нуждающихся в процедурах гемодиализа. Она будет равна прожиточному минимуму, установленному в регионе. В результате выплата составит 14 754 рублей.

Ранее ежемесячная выплата предоставлялась только тем пациентам, которые не могут пройти гемодиализ по месту жительства. Размер составлял от пяти до семи тысяч рулей, получателями были около 500 жителей Приангарья, страдающих заболеваниями почек. Также действовала социальная выплата для инвалидов первой группы по зрению и инвалидов-колясочников, находящихся на гемодиализе.

По инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева установлена ежемесячная социальная выплата для всех пациентов, которые проходят гемодиализ. И теперь она приравнена к размеру прожиточного минимума.

– Размер выплаты на дорогу к месту проведения гемодиализа и аренду жилья не соответствует нынешней экономической ситуации, - отметил Игорь Кобзев. – Также пациентам часто приходится добираться до больниц с пересадками или на такси. Поэтому и было принято такое решение: с 1 июля 1038 человек будут получать ежемесячно выплату в размере прожиточного минимума.

Прием документов на предоставление социальной выплаты начнется с 1 июля. Обращаться необходимо в управления социальной защиты по месту жительства.