Утверждены кандидатуры для награждения Почетным знаком «Признание» в Иркутской области.

Каждый год Законодательное Собрание Иркутской области награждает выдающихся людей Приангарья Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «Признание». В этот раз депутаты внесли на рассмотрение кандидатуры председателя совета директоров АО «Саянскхимпласт» Виктора Круглова и генерального директора АО «Гелиос» Владимира Смирнова.

- Мы выбираем достойнейших среди достойных. Слишком высока планка, которую задал Юрий Абрамович Ножиков примером своей жизни, труда, любви к Иркутской области, - отметил председатель областного парламента Александр Ведерников.

Кандидатуры рассмотрены на заседание Общественного совета при ЗС под председательством Алексея Соболя.

- О каждом из представленных кандидатов можно сказать, что он – специалист высокого класса, руководитель от Бога, новатор, воплотивший в жизнь самые смелые и грандиозные планы на своих предприятиях, - сказал Алексей Соболь.

Вопрос о награждении депутаты рассмотрят на сессии ЗС 22 июня.

СПРАВКА «КП»

Виктор Кузьмич Круглов окончил Иркутский политехнический институт по специальности «Автоматизация химико-технологических процессов». После вуза начал работать в Саянске. Сначала мастером, начальником участка, а в 1997 году возглавил предприятие. Виктор Круглов был депутатом Законодательного Собрания Иркутской области четырех созывов, возглавлял областной парламент с 2004 по 2008 годы.

Владимир Смирнов работает в Братске с 1973 года. Руководит предприятиями в сфере производства минеральной воды и лимонадов, переработки молочной и мясной продукции. Удостоен звания «Почетный житель города Братска», награжден Знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью».