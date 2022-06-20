Об опасной погоде в Иркутской области предупредили в МЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предупреждение об опасной погоде сделали в региональном МЧС. Согласно прогнозу синоптиков, ночью 21 июня в северо-восточных районах Иркутской области ожидают грозы и дожди. Днем в горах Восточного Саяна обрушатся ливни.

- Прогноз доведен до глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных Единых дежурно-диспетчерских служб, дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти для своевременного принятия необходимых мер и проведения превентивных мероприятий, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Также 21 июня местами в южных, западных и северных районах региона ожидаются высокая и чрезвычайная угроза природных пожаров. В этот период людям запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву, сжигать мусор и готовить пищу на открытом огне, в том числе с использованием мангалов и других устройств.

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