Когда в Иркутской области станут известны результаты ЕГЭ 2022 по информатике Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 и 21 июня в Иркутской области проходит ЕГЭ 2022 по информатике. Второй год подряд единый государственный экзамен по этому предмету ребята сдают в компьютерной форме.

Заявление на участие в итоговых испытаниях в регионе подали более 2,5 тысячи человек. В понедельник в 67 пунктов проведения экзаменов придут 1540 выпускников. На 21 июня зарегистрировано 955 участников. Об этом сообщают в министерстве образования Приангарья.

- Еще 178 человек планируют сдать информатику и ИКТ в резервные дни основного периода: 28 июня и 2 июля. К ним смогут присоединиться те, кто в основные дни пропустит экзамен или не завершит его по уважительным причинам, подтвержденным документально, - отмечают в региональном минобре.

Задания ЕГЭ 2022 по информатике выпускники выполняют на компьютере. Максимальное время для этого - 3 часа 55 минут. Когда станут известны результаты ЕГЭ 2022 по информатике? Те, кто сдает этот предмет 20 июня, узнают свои оценки не позднее 4 июля 2022 года, итоги экзамена 21 июня станут известны не позднее 6 июля.

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