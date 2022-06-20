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Общество20 июня 2022 7:46

Загадочно пропавшего мужчину разыскивают под Слюдянкой. Перед исчезновением он сдал билет на поезд

Полиция разыскивает без вести пропавшего Николая Мартынова в Слюдянском районе
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Загадочно пропавшего мужчину разыскивают под Слюдянкой. Перед исчезновением он сдал билеты на поезд

Загадочно пропавшего мужчину разыскивают под Слюдянкой. Перед исчезновением он сдал билеты на поезд

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Личный состав полиции отдела МВД России по Слюдянскому району ведет поиски 54-летнего Николая Федоровича Мартынова. 19 июня к правоохранителям обратилась сестра без вести пропавшего мужчины, которая рассказала, что в последний раз говорила с братом по телефону 8 дней назад. После этого сибиряк на связь не выходил. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Установлено, что 15 июня мужчина сдал билет на железнодорожный транспорт, которым собирался выехать в Улан-Удэ, - рассказали в ведомстве, - На розыск мужчины были ориентированы все наружные службы города Слюдянка. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции проводят подворный и поквартирный обход с целью установления местонахождения без вести пропавшего.

Оперативники просят горожан, обладающих информацией о местонахождении Николая Мартынова, сообщить об этом в ближайший отдел полиции лично или по телефонам.

На вид разыскиваемому 50-55 лет, рост 175-180 см, стрижка короткая, волос седой, глаза карие.

Был одет: куртка серого цвета, джинсы черные, туфли коричневые.

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