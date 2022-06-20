Загадочно пропавшего мужчину разыскивают под Слюдянкой. Перед исчезновением он сдал билет на поезд

Загадочно пропавшего мужчину разыскивают под Слюдянкой. Перед исчезновением он сдал билеты на поезд Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Личный состав полиции отдела МВД России по Слюдянскому району ведет поиски 54-летнего Николая Федоровича Мартынова. 19 июня к правоохранителям обратилась сестра без вести пропавшего мужчины, которая рассказала, что в последний раз говорила с братом по телефону 8 дней назад. После этого сибиряк на связь не выходил. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Установлено, что 15 июня мужчина сдал билет на железнодорожный транспорт, которым собирался выехать в Улан-Удэ, - рассказали в ведомстве, - На розыск мужчины были ориентированы все наружные службы города Слюдянка. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции проводят подворный и поквартирный обход с целью установления местонахождения без вести пропавшего.

Оперативники просят горожан, обладающих информацией о местонахождении Николая Мартынова, сообщить об этом в ближайший отдел полиции лично или по телефонам.

На вид разыскиваемому 50-55 лет, рост 175-180 см, стрижка короткая, волос седой, глаза карие.

Был одет: куртка серого цвета, джинсы черные, туфли коричневые.

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