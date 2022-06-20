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Общество20 июня 2022 8:22

Дома на 10 улицах Иркутска останутся без горячей воды 21 июня

Отключения продлятся до 12 часов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Дома на 10 улицах Иркутска останутся без горячей воды 21 июня

Дома на 10 улицах Иркутска останутся без горячей воды 21 июня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключение горячей воды в некоторых домах Иркутска запланировано на 21 июня. Неудобства ожидают жителей Ленинского, Правобережного и Свердловского округов. Это связано с ремонтными работами на тепловой сети, которые необходимы во избежание аварийной ситуации. Об этом сообщают в соцсетях Иркутской энергосбытовой компании.

- В Ленинском округе проведем ремонт тепловой сети в переулке Западный, 3, - рассказали в соцсетях компании. - В Правобережном округе проведем ремонт тепловой сети по улице Российской, 1. В Свердловском округе на бульваре Рябикова, 21.

Отключение горячей воды начнется в 8:30 21 июня и завершится в 21:00 того же дня. Точные адреса смотрите ниже.

Отключения продлятся до 12 часов

Отключения продлятся до 12 часов

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