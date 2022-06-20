Дома на 10 улицах Иркутска останутся без горячей воды 21 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключение горячей воды в некоторых домах Иркутска запланировано на 21 июня. Неудобства ожидают жителей Ленинского, Правобережного и Свердловского округов. Это связано с ремонтными работами на тепловой сети, которые необходимы во избежание аварийной ситуации. Об этом сообщают в соцсетях Иркутской энергосбытовой компании.

- В Ленинском округе проведем ремонт тепловой сети в переулке Западный, 3, - рассказали в соцсетях компании. - В Правобережном округе проведем ремонт тепловой сети по улице Российской, 1. В Свердловском округе на бульваре Рябикова, 21.

Отключение горячей воды начнется в 8:30 21 июня и завершится в 21:00 того же дня. Точные адреса смотрите ниже.

Отключения продлятся до 12 часов

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