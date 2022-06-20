Игорь Кобзев вручил государственные награды жителям Иркутской области.

Высокой чести удостоились те жители Иркутской области, кто внес значимый вклад в социально-экономическое и общественно-политическое развитие региона. Государственные награды вручил им губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Открывая торжественную церемонию, глава региона отметил, что все номинанты достойны глубокого уважения и являются примером для молодежи. И поблагодарил присутствующих за высокое качество работы, ответственность, целеустремленность и профессионализм, достойную гражданскую позицию

- Ваши усилия способствуют росту человеческого потенциала Иркутской области, умножению благосостояния региона в самых различных сферах деятельности, - сказал Игорь Кобзев.

Указом президента России за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орденом Пирогова награжден доктор медицинских наук, профессор Владимир Шпрах. Он является директором Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования.

Благодарность президента России за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий объявлена мэру Тулунского района Михаилу Гильдебранту, председателю Думы Ангарского городского округа Александру Городскому, мэру Братска Сергею Серебренникову, мэру Баяндаевского района Анатолию Табинаеву, заместителю руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области Елене Терпуговой, председателю комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области Николаю Труфанову, первому заместителю мэра Иркутска Андрею Южакову.

Кроме того, Благодарственным письмом президента РФ поощрена начальник отдела развития студенческих отрядов областного Молодежного кадрового центра Ольга Баранова. Награду она получила за активную работу по реализации государственной молодежной политики и вклад в развитие студенческих отрядов. А Почетной грамотой Министерства просвещения РФ - директор школы № 36 Ангарска Александра Наваренко.

Указом Губернатора Иркутской области присвоено почетное звание «Заслуженный эколог Иркутской области» заведующей сектором музееведения Байкальского музея Сибирского отделения Российской академии наук Елене Кузевановой. Под ее руководством созданы три учебные программы, разработаны электронные рабочие тетради, написаны и неоднократно переиздаются три учебно-методических пособия по байкаловедению, проводятся олимпиады.

СПРАВКА «КП»

По инициативе и при участии Владимира Шпраха в Иркутске открыты областной центр профилактики инсульта, реабилитационные отделения, два ангионеврологических кабинета в поликлиниках, областной эпилептологический центр. Крупные лечебно-профилактические учреждения Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска были оснащены современным оборудованием. Владимир Шпрах разработал методики ранней диагностики и прогнозирования развития и течения сосудистых заболеваний головного мозга, которые широко и успешно используются российскими неврологами. Благодаря усилиям профессора внедрено около 40 новых методов диагностики и лечения заболеваний нервной системы.