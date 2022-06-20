Завершены поиски загадочно пропавшего в Слюдянском районе мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Слюдянском районе полицией завершены поиски без вести пропавшего 54-летнего Николая Федоровича Мартынова. 19 июня к правоохранителям обратилась сестра мужчины, которая рассказала, что в последний раз говорила с братом по телефону 8 дней назад. После этого сибиряк на связь не выходил. Также оперативники установили, что 15 июня по неизвестной причине он сдал билет на поезд до Улан-Удэ. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудниками уголовного розыска города Байкальска установлено место нахождение Мартынова Николая. Находился на станции Мурино Слюдянского района у своего знакомого, с которым познакомился в Слюдянке, - рассказали в ведомстве. - Мужчины собирались совместно выехать в Выдрино для работы вахтовым методом.

Напомним, на розыск мужчины были ориентированы все наружные службы города Слюдянка. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции проводили подворный и поквартирный обход.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загадочно пропавшего мужчину разыскивают под Слюдянкой. Перед исчезновением он сдал билет на поезд. Полиция разыскивает без вести пропавшего Николая Мартынова в Слюдянском районе. (подробности)

Сибиряк двумя ударами в голову убил незнакомца в Иркутске. Злоумышленника обвиняют в смерти по неосторожности, сейчас он находится под стражей. (подробности)