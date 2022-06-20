Сквер Памяти торжественно откроют в Рабочем 22 июня

Депутат Алексей Распутин приглашает на открытие сквера Памяти в предместье Рабочее.

22 июня в 11.00 на ул. Баррикад, 135 в Иркутске торжественно откроют сквер Памяти. Идея его создания принадлежит депутату округа Алексею Распутину. Ранее территория, на которой решено обустроить новое место отдыха, была заброшена.

- Сквер Памяти – это не место для народных гуляний, это место, где будут жить общая память о родных и близких, в жизнь которых вторглась Великая Отечественная война, и тишина, которую может нарушать только детский смех – символ того, что жертвы были не напрасны и жизнь продолжается, - рассказал депутат.

В создании сквера Памяти приняли участие около 200 человек и 10 организаций. Одни помогли с работами, другие – с материалами и техникой, деньгами.

– Сначала спилили старые деревья и выкорчевали пни, демонтировали заброшенную сетевую опору. Привезли и установили несколько секций ограждения. Восстановили и старое ограждение. Трудились по вечерам, в выходные дни, в любую погоду, - поделился Алексей Распутин.

Разместили цветочные газоны, завезли более тридцати тонн отсева и разровняли грейдером по участку. Подъемный кран установил десятитонную мраморную глыбу, на которой закрепили памятную табличку. На нее деньги собрали жители предместья. А на стене дома, рядом с которым появился сквер, нарисовали журавлиную стаю. Финансирование на саженцы и рисунок выделил депутат.