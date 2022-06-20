О дожде с грозой в Иркутске предупредили синоптики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 21 июня, в столице Приангарья пройдет небольшой дождь с грозой. Также в Иркутске ожидается переменная облачность и ветер северо-западный 5-10 м/с. Воздух днем прогреется до +24...+26 градусов. Ночью же похолодает до +11. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского УГМС.

- 21 июня в Иркутской области местами пройдут кратковременные дожди, - рассказывают синоптики. - Ночью в северо-восточных районах, днем в горах Восточного Саяна кратковременные, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, утром туман.

Также будет дуть северный, северо-западный ветер 4-9 м/с, местами его порывы будут достигать 14 м/с. Ночью при прояснении температура местами по региону может упасть до +3...+8 градусов, днем столбик термометра покажет +21...+26 градусов.

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