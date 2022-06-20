Танк Т-34 установили в сквере имени Победы в Саянске. Фото: Олег Боровский

20 июня в Саянске прошло сразу два торжественных открытия: зала Великой Отечественной войны в Музее истории города и мемориала с танком-Т34 в сквере имени 40-летия Победы в ВОВ. Проект удалось воплотить в жизнь благодаря поддержке благотворительного фонда, горожан и меценатов. Об этом в социальных сетях сообщил мэр города Олег Боровский.

- В экспозиции зала Великой Отечественной войны представлены копии стрелкового оружия военного времени, приказы о награждении, ордена, медали и удостоверения к ним, фотографии, красноармейские книжки, похоронки, письма с фронта, карточки военнопленных, листовки, карты и фрагменты боевых действий, - рассказали о новом зале музея в правительстве Иркутской области.

Эти экспонаты привезли в Саянск из разных уголков региона. Сотрудники музея истории Саянска разработали экскурсионный маршрут и уже готовы принимать посетителей. В первую очередь, школьников и студентов из Саянска, Зиминского, Куйтунского и Заларинского районов.

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