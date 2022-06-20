Цены на овощи выросли в Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С 4 по 10 июня из 68 позиций продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса в Иркутской области цены снизились на 21 товар, в том числе помидоры (-13,56%), бананы (-1,91%), баранина (-1,62%), гречка (-1,09%), сахар (-0,88%), печенье (-0,73%), масло сливочное (-0,64%). Еще на 29 они практически не изменились. Такие данные приводит служба потребительского рынка и лицензирования региона.

- По данным статистики индекс потребительских цен за прошедший период в целом по России составил 99,86%. Ситуация на потребительском рынке Приангарья, отмечают в службе, стабильная. Торговые объекты работают в штатном режиме, - отмечают в правительстве Иркутской области. Спрос на товары первой необходимости стабилизировался и находится на обычном уровне.

Практически не изменились цены на творог, масло подсолнечное, макаронные изделия, сметану, чай черный, соль, куры, молоко питьевое пастеризованное, говядину, свинину, сосиски, сардельки, колбасы, консервы мясные для детского питания, рыбу мороженую, маргарин, смеси сухие молочные и консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, конфеты шоколадные, муку, хлеб, пшено, вермишель, огурцы.

Ценовая ситуация в Иркутской области в целом соответствует общероссийской, за исключением лишь некоторые овощи, в том числе капуста, лук, свекла, морковь, огурцы, помидоры. На них цены в Приангарье выросли.

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