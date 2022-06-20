Укрепление фундамента здания Суворовского училища проходит в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске продолжается реконструкция Суворовского училища, где будут обучаться около 500 детей. Уже выполнена задача по строительству инженерных сетей. Обеспечена техническая возможность подключения будущего объекта к городским коммуникациям. Также урегулирован вопрос определения границ земельного участка. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Объект действительно сложный, здесь и реставрационные, и строительные, и инженерные работы, - отметил губернатор Игорь Кобзев. - 1 сентября 2023 года мы должны открыть в Иркутске Суворовское училище, как это определено председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Планируем создать специальную рабочую группу в Правительстве Иркутской области, чтобы оперативно реагировать на различные ситуации и мониторить ход работ.

По информации подрядчика, проводится укрепление фундамента здания и устройство наружных коммуникаций. Уже получено разрешение на выполнение реставрационных работ по фасаду объекта. Планируется демонтаж прилегающего строения со стороны улицы Советская. До конца года предусмотрено создать теплый контур здания, чтобы в зимний период проводить внутренние отделочные работы.

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