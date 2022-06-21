1,6 миллиона рублей задолжало строительное предприятие перед работниками в Байкальске

1,6 миллиона рублей задолжало строительное предприятие перед работникам в Байкальске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Байкальске 28 работников строительно-монтажного предприятия не получали зарплату. Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства и потребовала руководство оплатить труд сотрудников за несколько месяцев. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- На основании этого прокуратурой генеральному директору предприятия внесено представление, в отношении него вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5. 27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), - отметили в прокуратуре Иркутской области.

Благодаря вмешательству прокуратуры перед работниками предприятия была погашена задолженность по зарплате больше 1,6 миллиона рублей.

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