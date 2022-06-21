Дорожные службы продолжают бороться с последствиями оползня на трассе «Байкал». Фото: ФКУ «Южный Байкал».

Дорожники продолжают устранять последствия схода оползня на 156-м километре трассы «Байкал» в Слюдянском районе. C места происшествия уже было вывезено больше 5000 кубических метров скального грунта. Вместе с этим неустойчивые пласты грунта продолжают осыпаться, что осложняет расчистку. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ «Южный Байкал».

- Для обеспечения безопасности движения на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса, организовано реверсивное движение, - рассказали в учреждении. - В работах задействованы семь самосвалов, два погрузчика, один экскаватор, 12 дорожных рабочих.

Ночью на месте схода оползня организовано дежурство подрядной организации и экипажа ГИБДД. Сроки завершения работ будут названы позже.

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