Свидетельство о предоставлении временного убежища вручили беженке из ДНР в Усть-Куте Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Куте 65-летней гражданке Донецкой Народной Республики торжественно вручили свидетельство о предоставлении временного убежища. За помощь в быстром оформлении необходимых для проживания в России документов женщина поблагодарила полицейских. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Пожелавшей остаться в Сибири вынужденной переселенке объяснили порядок установления правового статуса беженца и его права, - рассказали в ведомстве. - В дальнейшем это поможет ей по упрощенной программе получить гражданство Российской Федерации.

Женщина рассказала, что ранее жила в городе Волноваха, где проходили боевые действия. Из-за этого женщина покинула ДНР и решила переехать к своей родной сестре в Приангарье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пункт сбора помощи военным ДНР И ЛНР работает в Иркутске. Центр находится в региональном исполкоме Народного фронта по адресу улица Киевская, 4. (подробности)

В Иркутской области полицейские помогают беженцам из ДНР и ЛНР. Пока в регион прибыло 32 человека. (подробности)