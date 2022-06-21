Изменения в бюджет Иркутской области на 2022 год рассмотрят на сессии ЗС 22 июня

Изменения в бюджет Иркутской области на 2022 год рассмотрят депутаты ЗС 22 июня.

Утверждена предварительная повестка 57-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области, которая состоится 22 июня. В повестку включено 26 вопросов. Среди них наиважнейший – это изменения в закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Кроме этого, депутаты рассмотрят несколько социально важных инициатив, которые предусматривают дополнительные меры поддержки для семей, имеющих детей, приемных родителей и отдельных категорий граждан.

На июньскую сессию включен и проект закона «Об инвестиционной политике в Иркутской области». Он определяет основные понятия, принципы инвестиционной политики в регионе, формы господдержки, порядок и условия заключения инвестиционных соглашений.

А на депутатском часе будет обсуждена тема создания благоприятных условий для развития туризма в Иркутской области. Правительство региона подготовит также отчет о распоряжении государственной собственностью за прошлый год, ожидается и доклад совета муниципальных образований Иркутской области о делах в сфере организации и осуществления местного самоуправления.